DNB Markets mener farmasiaksje kan stige 35 prosent

Onsdag denne uken presenterer Photocure sine tredjekvartalstall, og tallknuserne i DNB Markets venter at interessen vil være rettet mot tre områder.

«Partneren Karl Storz har annonsert at de i det amerikanske markedet vil lansere en oppgradert BLC-løsning inn i 2022 og i spørsmålet er nå i hvilken grad dette medfører at kundene inntil videre avventer med bestilling til den er klar», skriver meglerhuset i en oppdatering.

Videre vil analytikerne følge med på både utviklingen for den overtatte Ipsen-virksomheten i Europa og på eventuelle kortsiktige konsekvenser av de generelle utfordringene med å få tak i komponenter.

I andre kvartal 2021 hadde Photocure Hexvix/Cysview-inntekter på 88,9 millioner kroner mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra minus 8,9 til pluss 5,8 millioner kroner.

DNB Markets opererer med en kjøpsanbefaling på Photocure og et kursmål på 160 kroner.

Aksjen ble sist omsatt for 118 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på nesten 3,2 milliarder kroner. For at kursmålet skal innfris, må aksjen stige litt over 35 prosent.