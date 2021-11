ContextVision-styret har mandag vedtatt et strategisk skifte hvor hele patologivirksomheten nå skal fokusere på å etablere en AI-basert patologilaboratorietjeneste.

«Den oppdaterte strategien innebærer at selskapet fortsatt vil utvikle sin maskinlæringsteknologi, men nå for sin egen laboratorietjeneste, og gi slipp på dagens forretningsstrategi om å utvikle og selge beslutningsstøtteverktøy for eksisterende laboratorier», opplyses det.

– Vi er overbeviste at denne strategiske endringen er riktig. Vi har en unik mulighet til å skape et paradigmeskifte ved å benytte oss av investeringene vi allerede har gjort i AI-teknologi og applikasjonskunnskap. Det vil akselerere videre utvikling med sikte på å forbedre pasientbehandlingen, samtidig som den skaper bærekraftig aksjonærverdi, sier administrerende direktør Fredrik Palm i ContextVision i en kommentar.