BerGenBio er fortsatt godt kapitalisert for videre vekst

BerGenBio fikk et driftsresultat på minus 71 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot minus 68 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Selskapet hadde en kontantbeholdning ved utgangen av kvartalet på 509 millioner kroner. Selskapet er fortsatt godt finansiert, noe som betyr at det har et sterkt grunnlag for å vokse, heter det i rapporten.

Etter å ha gjennomført en strategisk gjennomgang av driften etter ansettelsen av Martin Olin som adm. direktør, gjentar selskapet sitt fokus på den kliniske utviklingen av bemcentinib som en andrelinjebehandling av AML, med sikte på å starte en randomisert placebokontrollert bekreftende studie i andre halvdel av 2022.