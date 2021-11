SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

PCI Biotech fikk et resultat før skatt på minus 21,4 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot negative 21,2 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsresultatet endte på minus 22,5 millioner kroner, det samme som i fjorårets tredje kvartal.

PCI Biotech hadde en kontantbeholdning ved utgangen av kvartalet på 135,5 millioner kroner.

Selskapet har så langt i år tapt 45,77 millioner kroner før skatt, mot 72,23 millioner kroner i samme periode i fjor.

I kvartalsrapporten skrives det at selskapets hovedfokus fortsatt er firmachem-prosjektet, men at rekruttering av nye pasienter til studien har vært utfordrende og svingende – blant annet grunnet pandemien og det faktumet at august er en måned med lav rekruttering på grunn av ferietid.

«Den positive trenden fra første kvartal fortsatte dessverre ikke inn i andre og tredje kvartal, som viste markant nedgang i screening og innrulling av pasienter».

PCI Biotech målsetter å hente igjen så mye som mulig av forsinkelsene, skrives det.

