Nordic Nanovector fikk et driftsresultat på minus 104 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot negative 88 millioner kroner i samme periode året før.

Resultatet før skatt ble minus 103 millioner i kvartalet, mot et tap på 88 millioner i samme periode året før.

Selskapet hadde en beholdning av kontanter og kontantekvivalenter på 370 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 2021, opp fra 294 millioner kroner ved utgangen av desember 2020.

Nordic Nanovector er nær fullføring av pasientinnrulleringen i PARADIGME og har mål om å kunne avlese foreløpige tre-måneders topplinjedata i første halvår 2022.

102 av målet om 120 pasienter er per 17. november 2021 innrullert i den avgjørende PARADIGME fase 2b-studien for Betalutin, mot 94 pasienter pr 26. august 2021.

Selskapets nåværende kontantbeholdning støtter driften inn i andre halvår 2022 og vil muliggjøre videre forberedende arbeid med den potensielle søknaden om markedsadgang i USA for Betalutin og planlegging av etterfølgende kommersialisering, opplyses det.

Selskapet mener at dataene, hvis de er positive, kan representere et betydelig vendepunkt for selskapet og dets aksjonærer. Med positive data vil Betalutin bekreftes som en svært lovende, ny og målrettet radioimmunterapi som kan imøtekomme de udekkede behandlingsbehovene til pasienter med follikulært lymfom med manglende respons eller tilbakefall (R/R FL).

Selskapet vil belyse utviklingsplanen og mulighetene for å utvide markedet for Betalutin til andre NHL-indikasjoner, sammen med andre potensielle områder for ekspansjon basert på CD37-målrettede immunterapier, på sin R&D-dag, planlagt til 30. november 2021.