For første gang oversteg antallet 60.000 tilfeller på ett døgn, kunngjorde folkehelseinstituttet Robert Koch. Torsdag ble det registrert 65.371 tilfeller. Ukesnittet er på 336 smittede per 100.000. For bare en måned siden var dette tallet 74.

– Vi er på vei inn i en alvorlig nødsituasjon. Vi kommer til å få en ekstremt ubehagelig jul hvis vi ikke handler for å stanse dette, sa instituttleder Lothar Wieler.

Underhuset i nasjonalforsamlingen jobber med en pakke med smittevern og tiltak på arbeidsplasser, kollektivtrafikk og omsorgsboliger. Det er ikke nå aktuelt å stenge skoler eller virksomheter.

Årsrekord i Danmark

Samtidig registrerte Danmark 4.013 nye coronatilfeller onsdag, det høyeste smittetallet i år.

Det er tredje gang i år at det registreres over 4.000 smittede på ett døgn. Den daglige smitterekorden lyder på 4.508 tilfeller og ble satt 18. desember i fjor.

Det siste døgnet er det registrert seks coronarelaterte dødsfall.

369 coronasmittede personer er innlagt på sykehus, noe som er sju færre enn dagen før.

I Danmark er 86,2 prosent av alle over tolv år fullvaksinert, som tilsvarer 4,53 millioner personer. Knapt 100.000 har fått første dose, mens drøyt 600.000 personer har avslått tilbud om vaksinering.

