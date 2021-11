Samtidig åpner de for at alle kan reise inn til Norge på samme måte som før pandemien, gitt at de oppfyller kravene.

– Alle som oppfyller utlendingslovens krav om innreise får anledning til det. Men det er fortsatt grunnlag for å bortvise utlendinger som ikke overholder kravene, og også nordmenn kan bøtelegges eller anmeldes dersom de ikke oppfyller kravene, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse.

Den strengere kontrollen innebærer at alle som reiser inn til Norge, også nordmenn, fra neste fredag må registrere seg på entrynorway.no. Det blir også mer testing på grensen.

– Når du registrerer deg, får du en bekreftelse som du kan bli bedt om å vise fram i kontroll. Politiet gjennomfører vanlig innreisekontroll for land utenfor Schengen og kan kontrollere om man oppfyller pliktene til registrering, test og karantene, sier Mehl.

Karantenehotell videreføres som et tilbud til de som ikke har egnet sted å oppholde seg under innreisekarantenen.