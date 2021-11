Filantropen Bill Gates tror vi får kontroll over pandemien innen sommeren 2022 og veien dit er overraskende enkel:

– Fortsett å vaksinere resten av verden og bruk antivirale medisiner for å forhindre alvorlig sykdom og død, sier Gates til Bloomberg New Economy Forum.

Han understreker imidlertid at å avslutte pandemien ikke betyr å utrydde coronaviruset totalt, og advarer om at vi kan støte på flere hindringer på veien.

Vaksineringsutfordringer

Tilbake i april sa han til Sky News at han tror vi kan få det ned i lavt antall nye tilfeller mot slutten av 2022.

En ny variant kan aldri utelukkes Bill Gates

Vaksineringsraten og produksjonen av nye antivirale medisiner gjør at det målet ikke er langt utenfor rekkevidde. I Norge har nå 78,4 prosent av hele befolkningen fått minst én vaksine og 70,2 prosent er fullvaksinert, ifølge FHI. I USA er 69 prosent vaksinert.

I fattigere land er imidlertid tilstanden en helt annen. Ifølge Our World in Data har bare 4,7 prosent av innbyggerne fått minst én vaksine.

Gates tror at tilgangen på vaksiner vil bedres i løpet av neste år, ettersom «forsinkelser på tilbudssiden vil bli løst». Det kan imidlertid være vanskelig å få land som ikke har sett virkningene av pandemien på nært hold, til å vaksinere seg – som afrikanske land rundt Sahara.

Antivirale medisiner

Ingen av de antivirale medisinene er godkjent i USA ennå. Gates kaller dem likevel imponerende, og peker på at de kan skal gjøre sykdomsforløpet når man er smittet av coronaviruset mildere, som igjen vil sørge for færre sykehusinnleggelser og dødsfall.

Både Merck og Pfizer har meldt inn sine coronapiller til Food and Drug Administration i USA. Pfizer rapporterer at pillene kan redusere dødsfall med hele 89 prosent.

Dersom de blir godkjent kan pillene brukes i behandling i USA innen året er omme. Storbritannia har allerede godkjent Mercks molnupiravir-medisin som første land i verden.

At medisinen kommer i pilleform gjør det vesentlig enklere enn andre medisiner som må injiseres med sprøyter, som for eksempel remdesivir. Prisen for sluttbruker er ennå ikke kjent.

Gates tror antallet alvorlige sykdomstilfeller og dødsfall vil falle dramatisk ettersom vaksineringen går fremover og vi får disse nye medisinene, men han advarer om at tidslinjen kan bli forskjøvet dersom nye varianter oppstår.

– Akkurat nå sier bevisene at en ny variant ikke er sannsynlig. Men det kan aldri utelukkes, sier han.