Norges Forskningsråd har tildelt omtrent 2,4 millioner til SoftOx Solutions sitt datterselskap SoftOx Defense Solutions for gjennomføring av et doktorgradstudium for utvikling av et multiprodukt for Forsvaret.

Selskapene skal forske på å utvikle et multiprodukt for desinfeksjon og sårskyll som skal øke den operative evnen til norske soldater.