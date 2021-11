FHI jobber med risikorapport om ny virusvariant

Den nye varianten, som går under betegnelsen B. 1.1.529, har et svært høyt antall mutasjoner.

Virusvarianten gis skylden for en eksplosiv smitteoppblomstring i Sør-Afrika og er også oppdaget i Botswana, Hongkong og Israel.

Seksjonsleder i Folkehelseinstituttet (FHI), Karoline Bragstad, sier til NRK at de jobber med en risikorapport om varianten, som ser ut til å være langt mer smittsom enn delta-varianten.

Verdens helseorganisasjon WHO skal fredag avgjøre om varianten skal klassifiseres som «av interesse» eller «av bekymring».

Bragstad sier det normalt skal en del til for at WHO hever en variant til en bekymringsvariant.

– Hvis de trykker på alarmknappen nå, vil det være på bakgrunn av at den har så veldig mange endringer og at det kan se ut til at den sprer seg raskt i Sør-Afrika, sier hun.

(©NTB)