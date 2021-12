Moderna-sjefen: – Det vil ta måneder

Administrerende direktør i Moderna, Stephane Bancel, sier det vil ta måneder å utvikle og sende en vaksine som spesifikt retter seg mot omikron-varianten av viruset som forårsaker Covid-19, skriver cnbc.

Han peker imidlertid på at en høyere dose på 100 mikrogram av selskapets boostershot vil være klar tidligere.

– Den høyere dosen kan gjøres med det samme, men det vil ta måneder før den omikron-spesifikke varianten er klar til å sendes i store mengder, uttalte Bancel til CNBCs «Squawk Box».



Bancel uttalte videre ifølge nettstedet at Moderna mener omikron-varianten er svært smittsom, men det vil ta minst to uker å avgjøre hvor mye mutasjonene har påvirket effekten av vaksinene som for tiden er på markedet.

Innførte nye tiltak

Mandag innførte regjeringen her til lands nye coronatiltak. Fullvaksinerte må dermed i karantene hvis en i husstanden blir smittet, dersom det er grunn til å tro at det er omicron-varianten.

– Erfaringen fra coronapandemien så langt, er at virusvarianter med økt smittsomhet vil spre seg til alle land, inkludert til Norge. For å begrense og forsinke spredningen her i landet innfører vi derfor en rekke offensive tiltak, skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.