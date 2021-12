Pfizer sier mandag at de venter å produsere 80 millioner behandlingsforløp med sin eksperimentelle coivd-19-medisin i løpet av 2022. Det er 30 millioner flere enn legemiddelprodusenten har sagt tidligere, melder Reuters. I begynnelsen av november sa Pfizer at de forventer å produsere 180.000 «behandlinger» i løpet av året, og minst 50 millioner innen utgangen av neste år.

«Vi kan akkurat nå forplikte oss til 80 millioner doser. Takket være vår produksjonsmaskin» sa konsernsjef Albert Bourla i et CNBC-intervju mandag.



Bourla la også til at han er sikker på at pillen, som har fått navnet Paxlovid, vil være upåvirket av de nye omikron-varianten av coronaviruset. Midlertidige data fra 1.200 deltagere av Paxlovid, viser at legemiddelet har en effektivitet på 89 prosent på å forhindre alvorlig sykdom og død fra covid-viruset for folk i risikogruppene.

Selv om resultatgrunnlaget foreløpig er noe skralt, søkte Pfizer i forrige uke om en nødgodkjenninghos det amerikanske legemiddelverket, FDA.

Merck og co skuffer

En annen covid-pille som det er blitt ventet på er den fra Merck og co. Det virket veldig positivt, selv om det ble mindre snakk om dem etterhvert. Og i oktober så meldte legemiddelprodusenten inn data som viste en positiv effekt på cirka 50 prosent, basert på data hentet fra 775 pasienter. En måned senere har pasientgrunnlaget økt til 1.433, mens effekten til pillen er blitt redusert til 30 prosent, melder Reuters.

Legemidlet, molnupiravir, har Merck utviklet i samarbeid med partner Ridgeback Biotherapeutics.