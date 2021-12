Moderna-sjefen: – Det vil på ingen måte være samme vaksineeffektivitet

Konsernsjef i Moderna, Stéphane Bancel, mener eksisterende vaksiner vil være mye mindre effektive i å takle Omikron enn tidligere varianter av covid-19, og sier i et intervju med Financial Times publisert klokken 06 norsk tid tirsdag at det vil ta måneder før farmasøytiske selskaper kan produsere variantspesifikke vaksiner i stor skala.

– Det vil på ingen måte være samme vaksineeffektivitet som med delta. Jeg tror det kommer til å bli en betydelig nedgang. Jeg vet bare ikke hvor mye fordi vi må vente på dataene, men alle forskere jeg har snakket med sier at dette 'ikke kommer til å bli bra', sier han i intervjuet.

USAs president Joe Biden sa under en pressekonferanse mandag at han ikke forventer å måtte innføre reiserestriksjoner som følge av den nye varianten. Han mener heller ikke at nye nedstengninger vil bli nødvendig.

Graden av spredning av varianten vil avgjøre om reiserestriksjoner er nødvendige, la han til, samtidig som han oppfordrer om bruk av munnbind innendørs og på offentlige områder rundt andre mennesker, ifølge CNBC.