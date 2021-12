EU-kommisjonens tolkning av Biocidregelverket åpner for at SoftOx kan gå i markedet med alle sine desinfeksjonsprodukter i EU- og EØS området, ifølge en melding fra selskapet.

SoftOx Solutions har tidligere fått avslag på anmodning om en overgangsordning fra det norske Miljødirektoratet for sine hånddesinfeksjonsprodukter.

Selskapet har i denne sammenheng bedt om en vurdering og en klargjørende uttalelse fra Europakommisjonen. SoftOx fortolkning av Biocidregelverket er i overenstemmelse med kommisjonens uttalelse med hensyn til overgangsordning for selskapets desinfeksjonsprodukter for hånd og overflate, fremgår det.

– Dette er veldig gode nyheter for SoftOx. Vi er av den oppfatning at EU-kommisjonens vurdering nå vil gjøre oss i stand til å tilgjengeliggjøre våre produkter i markedet slik at vi kan oppfylle våre forpliktelser i henhold til inngått avtale med Sykehusinnkjøp. EU-kommisjonens analyse og vurdering medfører at SoftOx kan, hvis selskapet ønsker, gå i alle europeiske markeder med sine desinfeksjonsprodukter for hånd og overflate, sier adm. direktør Geir Almås.

Selskapet har nå en søknad til behandling hos Miljødirektoratet for godkjennelse av selskapets desinfeksjonsprodukter til hånd og overflate. Overgangsordningen som beskrives av EU-kommisjonen gir selskapet anledning til å ha hånd- og overflateproduktene i markedet frem til eventuelt endelig godkjennelse foreligger.

– Dette er et scenario vi har forberedt oss på ved å kjøpe 50 prosent av Ose Water. Vi er klare til å møte den potensielle etterspørselen fra flere store europeiske markeder, avslutter Almås.