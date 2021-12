Omikronvariantent er i Norge – venter flere tilfeller

– Jeg forstår at det virker skremmende på noen, men vi har vært forberedt på dette og vil håndtere dette umiddelbart, sa Kjerkol på pressekonferansen onsdag.

Regjeringen ser på nye innreiserestriksjoner som følge av de bekreftede smittetilfellene, men foreløpig blir det ingen nye inngripende tiltak. Før helgen ble det bestemt at alle reisende fra åtte land sør i Afrika må i karantene ved ankomst til Norge.

Innreisetiltaket ble fulgt opp av strengere regler for karantene og isolasjon for personer som kan være smittet med omikronvarianten og deres nærkontakter.

– Blir det nødvendig med flere kraftige tiltak, så vil vi innføre det, sier Kjerkol.

Bekrefter fire smittede

Både regjeringen og Folkehelseinstituttet (FHI) har vært forberedt på at den nye virusvarianten kommer til Norge. Flere land i Europa har også fått bekreftede tilfeller, blant annet Danmark og Nederland.

Fire personer som har vært i Sør-Afrika, har fått påvist varianten så langt. Det er bekreftet to tilfeller av omikronvarianten i Øygarden kommune. De to personene som er smittet, kom tilbake til Norge fra en reise i Sør-Afrika 20. november. Da var det ikke påbudt med karantenehotell, sa smittevernlege Bjørg Møllerløkken på en pressekonferanse i Øygarden samme dag.

De smittede er satt i isolasjon og deres nærkontakter i karantene. FHI sier de jobber med smittesporing på de aktuelle flygingene. Også to tilfeller av varianten er registrert i Ullensaker kommune. De smittede har vært på karantenehotell på Gardermoen siden ankomst.

– Dette understreker viktigheten med økt vaksinasjonstempo, sier Kjerkol.

Mye uvisst

– Vi venter melding om flere tilfeller av omikron de nærmeste dagene, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Hun sier at mye er uvisst om varianten, blant annet hvor godt de nåværende vaksinene virker mot den. Men det er lite sannsynlig at varianten gir mer alvorlig sykdom enn deltavarianten.

I noen land i Europa har man sett tilfeller med omikronsmitte tidligere i november.

– Vi kan ha hatt den her tidligere. Nå gjør vi rutinemessig sekvensering av en del av prøvene som kommer inn. Per nå fokuserer vi på de prøvene som påvises nå, sier Vold.

Samtidig understreker hun at det er høy vaksinedekning i landet. Det som nå blir viktig, er å gi dose tre og gjøre effektiv smittesporing, ifølge Vold.

– Det vi ønsker nå, er å forsinke innførsel av denne varianten til landet. Det er for å få mer tid til vaksinering og mer tid til å generere kunnskap om varianten, sier hun.

Mulig utbrudd i Oslo

En rekke mistenkte tilfeller av omikronvarianten er onsdag til analyse ved ulike laboratorier i landet, opplyser FHI.

Frogners bydelsoverlege i Oslo, Tine Ravlo, sier til VG at det er «høy sannsynlighet» for at smitteutbruddet på Frogner i Oslo er omikonvarianten. Der er det snakk om 30–40 tilfeller.