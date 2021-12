Kommunen bekrefter mistanke om omikronsmitte etter julebord i Scatec

Assisterende smittevernoverlege i Frogner Bydel, Tine Ravlo, bekrefter overfor E24 at mistanken om et større utbrudd av omikronsmitte i Oslo stammer fra et julebord avholdt av Scatec.

– Vi har ingen ytterligere kommentar, sier kommunikasjonssjef i Scatec, Stian Tvede Karlsen, til E24.

Scatec bygger, eier og opererer solenergianlegg. Selskapet har virksomheter i 35 land. Det største kontoret i utlandet ligger i Sør-Afrika.

Ifølge selskapet var det ansatte til stede som nylig hadde vært på kontoret i Cape Town. Selskapet ble avholdt dagen etter at omikronvarianten ble oppdaget av forskere i Sør-Afrika. Ingen av de ansatte på festen hadde ankommet Norge fra Sør-Afrika etter dette, ifølge Karlsen.

Bydelsoverlege i Frogner Tine Ravlo sier til VG at det er «høy sannsynlighet» for at de smittede er smittet med omikronvarianten.

– Vi har et pågående utbrudd hvor det er høy sannsynlighet for at det er omikronvarianten, sier hun.

Prøvene er onsdag sendt videre til FHI for å stadfeste hvilken koronavariant de er smittet med.