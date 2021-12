UV1-vaksinen til Ultimovacs for metastatisk melanom er tildelt orphan drug-betegnelsen av det amerikanske legemiddelbyrået (FDA) i USA som tilleggsbehandling til sjekkpunkthemmere, som for tiden er under fase 2-studie for førstelinjebehandling, går det frem av en børsmelding torsdag kveld.

Hvis selskapet mottar godkjennelse, innebærer betegnelsen blant annet syv års markedseksklusivitet, samtidig som det vil være fritak for søknadsgebyrer og skattefradrag for kvalifiserte kliniske studier.

– Vi er veldig glad for å ha fått denne betegnelsen for sjeldne legemidler for UV1, som også understreker resultatene fra de kliniske studiene til dags dato, kommenterer konsernsjef Carlos de Sousa.

Kjøpte aksjer i forkant

To og en halv time før FDA-tildelingen ble gjort kjent, ved stengetid torsdag, børsmeldte samme de Sousa kjøp av 1.000 aksjer i Ultimovacs til kurs 107,60 kroner.

Etter transaksjonen eier de Sousa og nært relaterte parter 15.056 aksjer og 416.035 aksjeopsjoner.