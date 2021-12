Jan Haudemann-Andersen kjøpte fredag 94.000 aksjer i Nykode Therapeutics og eier med det totalt 40,4 millioner aksjer i selskapet, fremgår det av en børsmelding fredag kveld.

Rasmussengruppen kjøpte 94.000 aksjer i Nykode fredag, mens Christian Åbyholm, gjennom Caaby AS, kjøpte 9.400 aksjer. Andenæsgruppen kjøpte, gjennom Victoria India Fund, 84.600 Nykode-aksjer.

Aksjene ble kjøpt fra primærinnsider Agnete B. Fredriksen til kurs 74,60 kroner og hun cashet med det inn 21 millioner kroner, som i følge børsmeldingen skal brukes til å betale skatt. Etter salget har hun 48.000 aksjer gjennom sitt Vigniti AS og 3,8 millioner warrents.

Fredag børsmeldt selskapet også at innløsningsfristen for 1,4 millioner warrents, til kurs 0 kroner, eid av Agnete B. Fredriksen, ble forlenget på den ekstraordinære generalforsamlingen. Det skjedde ved at de eksisterende ble terminert og et tilsvarende antall nye utstedt.

På tilsvarende vis ble også innløsningsfristen for Anders Tuvs 800.000 warrents, til kurs 0 kroner, forlenget.