FHI varsler ny risikovurdering av omikron

Den nye rapporten kan ventes i løpet av noen dager, opplyser kriseleder Line Vold.

– Vi jobber hele tiden med å oppdatere risikovurderinger, samle inn informasjon fra andre land og andre miljøer og oppdatere scenarioer, sier hun.

I rapporten vil FHI komme med oppdaterte vurderinger av hva som er en sannsynlig vei videre for pandemien etter at omikronvarianten ble oppdaget, og av hvilket behov omikron gir for nye tiltak.

Press fra kommunene

Så langt er det påvist 19 bekreftede tilfeller av omikron i Norge.

Men det reelle tallet kan være langt høyere. I Oslo er mer enn 90 personer smittet med covid-19 etter et julebord på Aker Brygge, og minst 13 av disse har nå fått bekreftet omikron.

FHI har ingen samlet oversikt over antallet tilfeller i Norge der det er mistanke om omikron.

– Men det jeg kan si, er at vi har ganske mange henvendelser nå fra kommuner om bistand til å avklare om tilfeller skal håndteres som omikron eller ikke, sier Vold.

Det er ikke meldt om bekreftede tilfeller så langt som har ukjent smittevei.

Vurderer å gå bakover i tid

Laboratoriene er nå blitt bedt om å kontrollere alle positive prøver for varianter.

I tillegg vurderer FHI å kontrollere prøver bakover i tid for å se om det kan ha vært omikron i Norge tidligere enn det som er kjent i dag.

– Hovedfokus er å få sekvensert de som kommer inn nå. Så vil vi også se på om det er behov for å gå lenger tilbake i tid etter hvert, sier Vold.

Hun mener det er usannsynlig at det blir funnet mye omikron i de gamle prøvene. Det skyldes at FHI hele tiden har hatt en rutineovervåking der mellom 20 og 30 prosent av prøvene blir sekvensert, slik at eventuelle nye varianter fanges opp.

– Det kan selvfølgelig ha vært omikron her uten at vi har fanget det opp. Men hvis det hadde vært veldig utbredt, så hadde vi fanget det opp gjennom rutineovervåkingen vår, sier Vold.

Kraftig oppblomstring

Omikron ble først oppdaget i Sør-Afrika i slutten av november.

Den nye virusvarianten har ført til en voldsom smitteoppblomstring i den sørafrikanske provinsen Gauteng, der antallet innlagte på sykehus er nesten tredoblet og antallet smittede 16-doblet på bare to uker.

Omikron antas å være mer smittsom enn delta, og det er også tegn som tyder på at den kan være mer motstandsdyktig mot vaksiner. Men det er fortsatt uklart om den gir mer eller mindre alvorlig sykdom enn delta.

Tall fra EUs smittevernbyrå ECDC viser at det frem til lørdag var påvist 167 tilfeller av omikron i 17 europeiske land. Tre land har meldt om villsmitte.

Alle tilfeller i Europa som det finnes tilgjengelig informasjon om, har ifølge ECDC vært enten milde eller asymptomatiske.