Exact-trio kjøper flere aksjer

Flere innsidere i Exact Therapeutics kjøpte aksjer i selskapet før helgen, fremgår det av en børsmelding søndag.

Styreleder Masha Strømme og Exact-medgründer Svein Kvåle, som er driftsdirektør i selskapet, kjøpte begge 2.498 aksjer torsdag 2. desember til en gjennomsnittlig kurs på cirka 16,02 kroner samt 1.772 aksjer til en snittkurs på cirka 17,18 kroner fredag 3. desember.

Totalt handlet de for drøyt 70.000 kroner hver.

Exact-medgründer Andrew J. Healey, som er tilbake i selskapet som vitenskapelig direktør, kjøpte halvparten så mange aksjer, men til tilsvarende kurser som Strømme og Kvåle.

Healey kjøpte 1.249 aksjer torsdag og 886 aksjer fredag, for tilsammen cirka 35.000 kroner.

Store beholdninger

EXACT Therapeutics Startet av Per Sontum, Andrew Healey og Svein Kvåle i 2012, men begynte opprinnelig å jobbe med teknologien i 1995 mens trioen jobbet for General Electric Healthcare og Nycomed.

Har utviklet behandlingsmetoden Acoustic Cluster Therapy (ACT) som innebærer at pasienten får en gassboble og en liten dråpe olje med ulik ladning som kobler seg på hverandre i klynger (cluster).

Pasienten får en infusjon cellegift i den ene armen og ACT-produktet i den andre, hvorpå bobledråpeclusterne strømmer rundt i blodomløpet. Ved å sette ultralyd på toppen, oscillerer medikamentet og skal, ifølge selskapet lettere trenge gjennom blodårene. Testresultater fra dyr viser en økt virkningsgrad av cellegiften på 200-300 prosent.

Strømme kjøpte sine aksjer gjennom sitt investeringsselskap PAACS Invest. Hun har nå 2.689.009 aksjer i Exact Therapeutics. Basert på fredagens sluttkurs på 17,40 kroner er beholdningen verdt nær 47 millioner kroner.

Kvåle utførte sine handler via Kvåle AS, et selskap han selv kontrollerer, og har nå 3.021.770 Exact-aksjer. Disse er nå verdt drøyt 52 millioner kroner.

Healeys beholdning i Exact utgjør 2.205.385 aksjer etter kjøpene torsdag og fredag. Disse har en verdi på i overkant av 38 millioner kroner.

Exact Therapeutics ble notert på Euronext Growth 14. juli i fjor. Hittil i år er aksjen ned drøyt 40 prosent.