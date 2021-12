USA strammer inn testkravet ved innreise mandag morgen

Det vil si at alle internasjonale reisende før innreise til USA må bevise at de er fullvaksinert og har tatt en negativ coronatest innen en dag før avreise.

På hjemmesiden til USAs Senter for sykdomsbekjempelse og forebygging (CDC) fremgår det også at man kan legge frem bevis på at man har vært coronasmittet og blitt erklært frisk igjen innen de siste 90 dagene, i stedet for den negative testen.

Barn under to år er unntatt fra kravet om test.

Tidligere var kravet at man skulle avlegge en negativ test tre dager innen avreise, men innstrammingen skjer på grunn av uro for den nye omikronvarianten.