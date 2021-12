SoftOx vinner svensk anbud

SoftOx Solutions har vunnet anbudet i to kategorier for kjemisk-tekniske produkter i Sverige for Den Svenske Innkjøpsordningen, fremgår det av en melding fra selskapet.

De to kategoriene er «overflatedesinfeksjon med sporicid effekt» og «hypoklorittbasert overflatebehandling med sporicid effekt».

– Det er en milepæl for SoftOx og det er første gang SoftOx vinner et anbud utenfor Norges grenser, sier adm. direktør Geir Almås.



Nylig ble det klart at EU-kommisjonens tolkning av Biocideregleverket er i overenstemmelse med SoftOx syn, slik at SoftOx kan gå i markedet med alle sine desinfeksjonsprodukter i EU og EØS-området.