Avslører satsing på piller mot flere typer coronavirus

Novartis håper fortsatt å kunne spille en rolle i utviklingen av covid-19-behandlinger med forskningen på en pille som skal kunne virke bredt mot flere coronavirus, og ikke bare det som forårsaker covid-19-sykdom, sier Novartis-sjef Vas Narasimhan til Reuters.

Den sveitsiske legemiddelgiganten har riktignok ikke vært helt ute på sidelinjen i pandemien. Novartis-sjefen peker på at selskapet har bidratt med produksjonsstøtte for andre vaksine- og legemiddelprodusenter, ifølge nyhetsbyrået.

Blant annet har BioNTech og CureVac fått produksjonskapasitet ved Novartis' anlegg i sveitsiske Stein og østerrikske Kundl.

– Jeg ville elsket at noen av våre egne kliniske studier hadde lyktes, men det gjorde de ikke, vedgår han.

Narasimhan tilføyer at han synes legemiddelsektoren har samarbeidet «ekstremt godt» for å bli den bransjen som har gjort det mulig å etter hvert få pandemien under kontroll.

Hva gjelder selskapets egne prosjekter, sier Novartis-sjefen at nye data fra utviklingen av potensielle covid-19-behandlinger i samarbeid med Molecular Partners kan ventes neste måned, ifølge nyhetsbyrået.