Fikk ja til å skille ut svensk datter

Medtech-selskapet ContextVision skiller nå ut det svenske datterselskapet INIFY Laboratories til et eget, uavhengig selskap, etter vedtak i ekstraordinær generalforsamling fredag.

SKAL FOKUSERE PÅ INIFY: ContextVision-sjef Fredrik Palm. Foto: ContextVision

I forbindelse med utskillelsen deles aksjene i INIFY ut til aksjonærene i ContextVision.

INIFY «skal bygge et ultramoderne patologilaboratorium med fokus på høykvalitetsdiagnostikk, i første omgang for prostatakreft», opplyses det.

ContextVision-sjef Fredrik Palm blir også leder for INIFY etter utskillelsen – dog bare for en kort periode, frem til neste måned. Fra da vil han utelukkende fokusere på sjefsjobben i INIFY Laboratories, mens ledelsen av ContextVision overlates til konserndirektør Ola Lindblad inntil en ny, permanent konsernsjef er på plass.

Finansdirektør Ann-Charlotte Linderoth i ContextVision er dessuten tiltenkt tilsvarende rolle i INFIY, og vil i en overgangsperiode ha denne rollen i begge selskaper.

ContextVision vil med andre ord måtte se etter både ny toppsjef og ny finansdirektør i forbindelse med INIFY-utskillelsen.

«ContextVision er et meget veletablert og vellykket selskap. I løpet av mine ti år har vi utviklet og styrket selskapets posisjon i markedet for medisinsk bildebehandling. Gjennom de siste fem årene har vi bygget opp et nytt forretningsområde innen digital patologi og utviklet et av de kraftigste beslutningsstøtteverktøyene for diagnostisering av prostatakreft som finnes. Vi fokuserer nå vår virksomhet i to forskjellige retninger, noe som forbedrer mulighetene våre til å ta neste steg i utviklingen av hvert selskap», heter det i en kommentar fra Palm.