Smittesporingsteamet i Krødsherad kommune har varslet 21 kommuner som er berørt av utbruddet på Norefjell, om at det nå er fastslått omikronsmitte etter utbruddet på Norefjell i helgen.

Det sier kommuneoverlege Pål Steiran i Modum, Sigdal og Krødsherad til Bygdeposten.

Han sier de ikke har oversikt over hvor mange som har testet positivt i disse kommunene, eller om noen av dem har fått påvist omikronsmitte.

Til Dagbladet sier Anne Marit Tangen, helse- og omsorgssjef i Krødsherad kommune, at de har fått bekreftet to tilfeller av omikron i kommunen, i tillegg til to tilfeller i Sigdal og Modum.

Mandag ble det kjent at 700 personer som i helgen besøkte hotellet, har fått beskjed om å teste seg. I tillegg ble over 80 ansatte testet i regi av hotellet selv. Årsaken er mistanke om smitte som knyttes til omikronsmitten i Oslo. (©NTB)