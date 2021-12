– For øyeblikket tyder praktisk talt alt mot at det er mildere sykdom, sier Willem Hanekom, direktør for Africa Health Research Institute.

Ifølge Sør-Afrikas nasjonale institutt for smittsomme sykdommer har bare rundt 30 prosent av de som er innlagt på sykehus i Sør-Afrika med covid de seneste ukene vært alvorlig syke. Det er under halvparten av nivået som var under de første ukene av pandemien, melder MarketWatch.

Samtidig har det gjennomsnittlige sykehusoppholdet for covid-pasienter blitt redusert fra 8 dager til 2,8 dager. Og bare 3 prosent av pasientene som nylig ble innlagt på sykehus med covid har dødd, sammenlignet med nærmere 20 prosent i begynnelsen av pandemien.



– Det er fortsatt tidlig, og vi trenger å få de endelige dataene. Ofte skjer sykehusinnleggelser og dødsfall senere, og vi er bare to uker inne i denne bølgen, sier Hanekom.

Står bak 90 prosent av smitten

Mens delta fortsatt er den dominerende varianten i verden, dukker omikron stadig opp nye steder, og har Sør-Afrika som episenter.

I Sør-Afrikas mest folkerike provins så man en økning på 400 prosent i nye tilfeller den første uken i desember, tester viste at omikron sto for 90 prosent av tilfellene, opplyser landets helsemyndigheter.

Men der hvor covid-pasientene under den seneste delta-bølgen fikk problemer med å puste, og mange trengte sykehusinnleggelse i løpet av dager. Sier de nyeste rapportene nå at de fleste pasientene får mildere, influensalignende symptomer, som kroppssmerter og hoste.

R-tall på 2,5

Men smittetilfellene øker kraftig. Fra å bare ha vært rundt 200 pr. dag for noen uker sider, ble det torsdag meldt om 22.400 nye tilfeller og 19.000 nye på fredag. Ifølge helseminister Joe Phaahla har 90.000 mennesker blitt smittet på én måned.

R--tallet for coronaviruset i Sør Afrika ligger for tiden på 2,5 – som er foreløpig det høyeste landet har registrert under pandemien.

Av pasientene som ble innlagt på sykehuset i den seneste smittebølgen, var 86 prosent ikke vaksinert for covid. Covid-pasientene i Sør-Afrika er også yngre enn det har vært tidligere i pandemien – omtrent to tredjedeler er under 40 år.