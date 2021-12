Forkjølelse kan være omikron, advarer professor i virologi ved University of Brighton, Sarah Pitt. Hun ser ingen bevis for at omikron er mindre dødelig,.

Rapporter fra Sør-Afrika pekte i helgen mot at omikron-varianten av coronaviruset gir færre alvorlig syke, kortere sykehusopphold og mindre død.

– For øyeblikket tyder praktisk talt alt på at det er mildere sykdom, uttalte direktør for Africa Health Research Institute, Willem Hanekom, til Marketwatch.

Professor i virologi og foreleser i mikrobiologi ved University of Brighton, Sarah Pitt, kjenner seg ikke igjen i det bildet.

– Forkjølelse kan være corona

– Det finnes ikke noe bevis på at omikron er mindre dødelig, slik jeg ser det. Det er ikke viruset som har endret seg, sier hun i et intervju med Bloomberg TV.

– Det er vaksinen som har endret forholdet mellom viruset og vaksinen, slik at folk med en viss beskyttelse fra to vaksinedoser og kanskje en tidligere infeksjon, opplever mildere, forkjølelseslignende symptomer. Problemet, fordi omikron er så smittsomt, er at folk som bare snufser tenker at dette ikke er corona. Men det kan det være, fortsetter professoren.

Hun anmoder derfor forkjølede om å ta hjemmetester før de går ut noe sted, slik den britiske regjeringen tidligere har oppfordret til.

Antallet omikron-tilfeller stiger kraftig i Storbritannia. Ifølge britiske helsemyndigheter steg de bare fra lørdag til søndag hele 65 prosent til over 3.000.

– Kan ikke vaksinere oss ut

Bloomberg-anker Francine Lacqua spør Pitt om omikrons evne til å smitte andre, selv for dem som allerede er vaksinert.

– Hvis du har fått en «booster», altså en tredje dose, beskytter den deg fra å smitte andre med 75 prosent sannsynlighet. Sammenlignet med dem som ikke har fått en tredje dose, er det altså 25 prosent sjanse for at du smittes og overfører viruset til andre. Men hvis det er mye virus rundt omkring, og det er supersmittsomt – og begge deler er tilfellet, betyr ikke disse 25 prosentene like mye, rett og slett fordi du trolig vil støte på viruset likevel, svarer professoren.

Hun understreker videre at vaksineprogrammer må kombineres med andre smittevernstiltak for at pandemien effektivt kan bekjempes.

– Vi kan ikke vaksinere oss ut av pandemien. Det er så mange som ikke en gang har fått sin første dose, og pandemien vil ikke være over før 90 prosent av verdens befolkning er vaksinert, sier Pitt til Bloomberg TV.