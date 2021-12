– Vi anvender det samme virkestoffet som kroppens eget immunforsvar, men vi øker dosen betydelig.

Han fortsetter:

– Løsningen fungerer også intracellulært, som betyr at det trenger inn i celler. SoftOx vil deaktivere viruset inne i cellene, uten å skade vertscellen, sier han, og nevner at deaktivering er den medisinske måten å stoppe virus på.

Løsningen Almås snakker om er allerede i fase 1, og testene foregår på mennesker. Siden teknologien ifølge toppsjefen er «revolusjonerende» tror man at det vil være mulig at fase 2 og 3 kjøres samtidig, dersom selskapet har ressursene som trengs. En «fast track» kan gjøre at man kan være i gang allerede i andre halvår i 2022.

– Men dette gjelder ikke bare virus som covid- og influensavirus, men også bakterier og sopp. Da er man også langt inne i antibiotikaresistens, som tar livet av mange mennesker.

Almås drar det lengre:

– Det er en helt ny klasse medisin, og en ny måte å tenke medisin på. Det er en revolusjon.

Milliardmarked

I Nigeria ble nylig millioner av vaksinedoser kastet grunnet kort holdbarhet. Det samme har skjedd verden over siden vaksinasjonen startet, som får Almås til å dra frem en stor fordel for sitt eget produkt:

– Den er enkel, rimelig og har lang holdbarhet. I tillegg tåler den temperaturvariasjoner bedre, og er mye mer robust.

Løsningen er såpass robust at et konsortium bestående av den franske stat, ti andre europeiske nasjoner og et tyvetalls organisasjoner har søkt European Defence Fund om å støtte utviklingen av teknologien.

– Hva betyr det i kroner og øre?

– Rundt 100 millioner kroner fra konsortiet til SoftOx-teknologien, i tillegg til rundt 10 millioner fra Forsvarsdepartementet. Og er det vellykket kan det komme mye mer penger, sier Almås.

SoftOx Solutions er notert på Euronext Growth og er ikke priset til mer enn snaue 600 millioner kroner. Men dersom selskapet får sitt gjennombrudd med «lungeproduktet», kan markedsverdien plutselig mangedobles. For markedet er på milliarder av dollar.

– Men vi har ikke kalkulert i tall. Kommersialiseringen skjer trolig ved at vi får lisens av salget, hvor salget går igjennom en av de store farmasiselskapene.

– Og marginene?

– Vanvittig gode, mellom 80 og 90 prosent, sier Almås.