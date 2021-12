En oppdatering fra Pfizer viser at selskapets coronapille Paxlovid viser oppmuntrende tegn på effektivitet også mot omikron-varianten, melder flere internasjonale medier.

Samtidig bekrefter endelige tall fra fase 2/3 av den såkalte EPIC-HR-studien at legemiddelet er 89 prosent effektivt i å redusere risikoen for sykehusinnleggelse eller dødsfall hos voksne med høy risiko for å rammes av alvorlig coronasykdom.

Amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) ventes å komme med en beslutning før årsskiftet om Paxlovid kan brukes på voksne høyrisikopasienter.

For lavrisikopasienter viser tidlige tall at Paxlovid senker risikoen for sykehusinnleggelse og død med 70 prosent, men også at pillen ikke minsker/fjerner pasientenes sykdomssymptomer innen fire dager.

Spår 2022-salg på 450 milliarder

Oppdateringen kommer dagen etter at Pfizer ble oppgradert fra nøytral til kjøp av UBS, som ifølge CNBC også har høynet kursmålet fra 52 til 60 dollar.

Analytiker Colin Bristow mener selskapets corona-kandidater Paxlovid og Cominarty har et salgspotensial på opptil 50 milliarder dollar i 2022. Paxlovid-salget forventes til minimum 14 milliarder dollar, noe som er 40 prosent over Wall Street-konsensus.

UBS mener Pfizer vil tjene 5,71 dollar pr. aksje neste år, mens en FactSet-undersøkelse peker mot 5,47 dollar pr. aksje.

Pfizer annonserte mandag også oppkjøpet av Arena Pharmaceuticals for 100 dollar pr. aksje, eller 6,7 milliarder dollar. Aksjen steg 4,6 prosent i New York mandag, men faller 0,7 prosent i tirsdagens førhandel.