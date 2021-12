Nykode Therapeutics foreslår ny styreleder

VACC

Nykode Therapeutics (Vaccibody) foreslår Martin Nicklasson som ny styreleder i selskapet når selskapet nå går over i en ny fase, ifølge en melding onsdag.

Det vil bli holdt ekstraordinær generalforsamling 22. desember.

Anders Tuv, nåværende styreleder i selskapet, vil fortsette som styremedlem.

– Den nylige navneendringen markerer en milepæl i selskapets reise for å bli et fullverdig plattformselskap, og Nykode Therapeutics går nå inn i et nytt stadium av internasjonalisering. Derav finner jeg det riktig å overlate vervet som styreleder til noen andre og fortsette som ordinært medlem av styret, sier Tuv.