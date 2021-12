På spørsmål fra TV 2 om det vil komme nye koronatiltak før jul, svarer FHI-direktøren:

– Ikke etter planen, men vi kan ikke utelukke noen ting. Her skjer endringene så raskt.

Hun understreker at situasjonen er svært usikker og sier at FHI kontinuerlig vurderer om det er behov for nye tiltak, men at helsemyndighetene nå først og fremst ønsker å se effektene av tiltakene som allerede er innført.

– Vi må være åpne for justeringer av tiltakene, da vi ser at de ikke alltid fungerer i praksis, sier Stoltenberg.

(©NTB)