En tredje dose av Modernas coronavaksine øker antistoffnivåene mot omicron-varianten, går det frem av en oppdatering fra selskapet mandag.

En 50 mikrogram «booster-dose» – halvparten av den brukt for såkalt «primær immunisering», økte nøytraliseringen av antistoffer med 37-gangeren sammenlignet med de grunnleggende to dosene, mens 100 mikrogram økte den med 83-gangeren.

– Betryggende

Modernas testresultater styrker dermed ytterligere bevisgrunnlaget for at en tredje dose vil nøytralisere omicron-varianten. Pfizer og BioNTech varslet tidligere denne måneden at en tredje dose av deres vaksine gjenopprettet beskyttelsen til et nivå sammenlignbart med det initielle to dose-regimet mot det originale viruset.

– Dataene er betryggende. For å respondere på denne høyst overførbare varianten, vil vi fortsette den raske utviklingen av en omicron-spesifikk «booster-kandidat» frem mot klinisk testing i tilfelle den blir nødvendig i fremtiden, sier Moderna-sjef Stephane Bancel ifølge en pressemelding.

Det store spørsmålet

Planen er å starte testingen av denne omicron-spesifikke vaksinekandidaten på mennesker tidlig neste år.

– Den faktiske økningen i nøytraliseringen er verdifull bare hvis den sammenlignes med andre vaksiner. Disse nivåene bør øke beskyttelsen mot infeksjon, men det store spørsmålet er hvor lenge den varer, sier Bloomberg Intelligence-analytiker Sam Fazeli.

Markedet reagerer med å sende Moderna opp 4,5 prosent i førhandelen i New York.