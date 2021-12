EXACT Therapeutics får millionbeløp i støtte

EXACT Therapeutics er tildelt 7,4 millioner kroner fra Norges forskningsråd til utvikling av neste generasjons ultralydsvinger og navigasjonssystem for Acoustic Cluster Therapy (ACT), ifølge en melding tirsdag.

Finansieringen vil støtte selskapets arbeid med partneren GE Healthcare i utviklingen av en neste generasjons skreddersydd dobbeltfrekvenssvinger (ultralydsonde) og et presisjonsnavigasjonssystem for å hjelpe til med å veilede ACT-prosedyren for målrettet medikamentlevering til pasienter.