Historiens største software-oppkjøp – legger 256 mrd. på bordet

Oracle, utvikler IT-verktøy for databaselagring, selskapsplanlegging og systemer for kunderelasjonshåndtering, annonserte mandag at det vil kjøpe Cerner – som håndterer medisinske rapporter og -journaler – for 95 dollar pr. aksje.

Det verdsetter Cerner til enorme 23,8 milliarder dollar – eller 256 milliarder kroner – og gjør oppkjøpet til det største software-oppkjøpet i historien.

– Når vi samarbeider har Cerner og Oracle kapasiteten til å endre helsesektoren og gi leger bedre informasjon, som igjen vil gjøre det mulig å gi bedre behandling, sier Larry Ellison, styreleder og CTO i Oracle.

– Oppkjøpet er ventet å gi Oracles justerte resultat i første kvartal en oppsving og vesentlig mer fra andre regnskapsår og videre frem i tid, sier Safra Catz, konsernsjef i Oracle.

Oppkjøpet er ventet å fullføres i 2022.