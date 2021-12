Tusenvis av studenter skal hjelpe til med massevaksinering

Regjeringen har som mål at alle over 45 år som fyller kriteriene, skal få oppfriskningsdose mot covid-19 infeksjon innen utløpet av uke 2 i 2022, og at alle over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdose innen utløpet av februar.

Helsedirektoratet har bedt ManpowerGroup om hjelp til å organisere opptil 9.000 helsefagstudenter som skal bistå kommunene med å sette vaksine gjennom jul og nyttår og de første ukene på nyåret.

– Å sikre at tilstrekkelig mange helsefagstudenter kommer ut til rett kommune er en stor logistikkoppgave som må løses på rekordtid, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup i en melding.

Om lag 700.000 vaksinedoser blir sendt til landets kommuner før jul. Det betyr at kommunene må vaksinere i rekordfart. I løpet av kort tid vil Helsedirektoratet etablere et tilbud der studenter rekrutteres og tildeles lisens for å kunne bistå kommunene med vaksinering.

– Nå er ingenting viktigere enn å snu smittetrenden og hindre nedstenging og sykdom, sier Brath.