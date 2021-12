Satser milliarder på øyesykdom

Sveitsiske Novartis kjøper britiske Gyroscope Therapeutics for opp mot 1,5 milliarder dollar, fremgår det av en melding fra legemiddelgiganten. Det tilsvarer over 13 milliarder kroner.

I første omgang betales det 800 millioner dollar, før potensielle milepælsbetalinger på opptil 700 millioner kan følge.

Med kjøpet skaffer Novartis seg også en mulig behandling for øyesykdommen geografisk atrofi, som kan lede til synstap og blindhet.

Novartis påpeker at det i dag ikke finnes noen godkjent behandling for de opp mot åtte millioner menneskene som har denne sykdommen.

Gyroscope er for tiden i fase to i klinisk utvikling av en behandling for geografisk atrofi, ifølge Reuters. Det britiske firmaet har også flere andre potensielle behandlinger for netthinnesykdommer i sin pipeline.

Novartis tilføyer at kjøpet er komplementært til selskapets etablerte ekspertise innen netthinnesykdommer og genterapi.

Ved genterapi behandles sykdommer ved at gener erstattes, inaktiveres eller tilføres i celler. Behandlingen er imidlertid blant verdens dyreste, ifølge nyhetsbyrået.