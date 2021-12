Oksana Pyzik, global helserådgiver og foreleser på University College London, ser ikke nok bevis på at omicron-varianten er alvorligere enn delta.

International Air Transport Association (IATA) representerer nesten 300 flyselskaper over hele verden. Nå varsler deres medisinske sjefsrådgiver, David Powell, at spredningen av omicron har økt risikoen for å bli coronasmittet i løpet av en flyreise.

– Hva risikoen enn var med delta-varianten, må vi anta at den vil være 2-3 ganger større med omicron, akkurat som vi har sett i andre omgivelser. Uansett hvor lav risikoen – vi vet ikke hva den er – på et fly er, må den øke tilsvarende her, sier han i et intervju med Bloomberg.

– Lavere risiko enn i butikken

IATA-rådgiveren understreker likevel at smitterisikoen er mye lavere på fly enn i eksempelvis supermarkeder, fordi moderne passasjerfly har like gode luftfiltere som på sykehus.

Ifølge Powell kan businessklasse være tryggere enn en tettpakket økonomiklasse, men han vil ikke si at det tryggeste ikke er å fly.

– Den beste beskyttelsen du kan gi deg selv er å vaksinere deg. Ærlig talt er beskyttelsen i et munnbind, eller ikke å fly i det hele tatt, trolig mindre enn fordelen ved å ta en tredje dose, sier legen videre, og viser til en tommelfingerregel som begynner å vise seg.

– Den er i hovedsak at omicron fratar deg en fordel tilsvarende en vaksinedose. Så to doser mot omicron gir omtrent samme beskyttelse som én dose mot delta. Dette er ikke vitenskapelig etablert, men ser grovt sett ut til å korrelere med studier forteller oss, fortsetter rådgiveren.

– Har ikke nok omicron-bevis

Samtidig hevder Oksana Pyzik, global helserådgiver og foreleser på University College London, i et intervju med Bloombergs TV-kanal at det ennå ikke foreligger tilstrekkelig med bevis på at omicron-varianten er alvorligere enn delta.

– Antall innleggelser (i Storbritannia, red. anm.) vil begynne å øke over jul, så da vil vi ganske snart ha virkelig bevis på om omicron er alvorligere eller ikke, sier hun.

Pyzik er ikke sikker på om signalene fra Sør-Afrika om at omicron er mindre alvorlig, er noe å gå etter.

– Spekulasjonene er at omicron ikke har gitt en topp i antall sykehusinnleggelser i Sør-Afrika. Det er det to årsaker til. Sør-Afrika har hatt ganske mye eksponering mot andre coronabølger, inklusive delta, og har allerede bygget opp en større flokkimmunitet (enn i Storbritannia, red. anm.). Dessuten har Sør-Afrika en yngre befolkning, noe som generelt gir færre innleggelser, sier hun videre.