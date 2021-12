Vil ha vaksinekrav på fly

Det er en idé Biden-administrasjonen tidligere har luftet. Fauci sier at et slikt krav kan være med på å få flere til å vaksinere seg, samt hindre smittespredning på fly.

I dag er det krav om at alle over to år må bruke munnbind om bord i fly innenlands i USA.

– Når du gjør vaksiner til et krav, får folk nok en grunn til å vaksinere seg, sier Fauci og legger til at det er noe som bør vurderes.

