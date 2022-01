Moderna-sjefen tror fullvaksinerte som har fått tre doser vil trenge nok en booster-dose til høsten, ettersom effekten minskes over tid.

– Jeg blir overrasket om dataene de kommende ukene viser at effekten holder seg over tid. Jeg forventer at den ikke vil holde lenge, sier Stephane Bacel, toppsjef i helseselskapet Moderna.



– Jeg tror vi kommer til å trenge booster-dose til høsten og videre.



Både Storbritannia og Sør-Korea har allerede bestilt flere doser for andre booster-dose. Han understreker at selskapet i lang tid har sagt at de ikke tror dette viruset vil bli borte, men at vi kommer til å måtte leve med det.

Gunstig smitte

Flere studier viser at omicronvarianten har lettere for å komme seg forbi forsvaret vaksinene utgjør. Bancel forteller at Moderna nå jobber med en vaksine som fungerer bedre mot omicron, men at den ikke vil være klar før etter vinteren.

– Smittestigningen kan være gunstig i det lange løp hvis mange nok bli naturlig resistente etter å ha blitt smittet én gang, sier Moderna-sjefen.



I Norge fikk vi torsdag nye smittetall som viste stor økning i antall smittetilfeller. Det siste døgnet er det registrert 8.385 coronasmittede i Norge. Det er 3.978 flere enn samme dag i forrige uke.

Antall innlagte på sykehus er imidlertid ned. Torsdag var 280 coronapasienter innlagt på sykehus. Det er 15 færre enn dagen før, ifølge Helsedirektoratet.

I 2021 sendte Moderna 800 millioner vaksiner verden rundt. Aksjen har steget 86 prosent siste 12 måneder, men er ned 55 prosent siden toppen i juli i fjor.