PCI Biotech får publisere resultater i Frontiers in Immunology

PCI Biotech opplyser at resultater fra prekliniske tuberkulosestudier utført i samarbeid med Universitetet i Zürich og ETH Zürich er akseptert for publisering i Frontiers in Immunology, ifølge en melding fra selskapet tirsdag.

– Smittsomme sykdommer er ikke innenfor PCI Biotechs kjernefokusområder, men disse positive resultatene støtter vår generelle forståelse av fimaVaccs virkemåte og demonstrerer ytterligere det brede potensialet til teknologien, sier CSO Anders Høgset i PCI Biotech i en kommentar.