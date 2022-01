NHO krever coronapass

Hauglie argumenterer med at coronapass er et viktig virkemiddel for å unngå unødige innleggelser i helsevesenet.

– Begrunnelsen for tiltakene har vært å hindre press på helsetjenestene. Samtidig er det uvaksinerte som rammes mest av alvorlig sykdom. Ved å innføre coronapass der folk samles, kan vi skjerme uvaksinerte for den risikoen, sier Hauglie, som er viseadministrerende direktør i NHO.

Tilbake til normalitet

Tirsdag var partene i arbeidslivet kalt inn til et møte med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for å diskutere håndteringen av coronapandemien.

Der fremsatte NHO kravet om at regjeringen får på plass det lenge varslede coronapasset.

– Vi må ta i bruk de verktøyene vi har, sier Hauglie.

Hun viser til at en rekke andre land i Europa allerede bruker coronapass for å skille mellom de som er beskyttet og ubeskyttet mot coronaviruset, for eksempel ved innreise.

– Vi mener at coronapass vil være et viktig virkemiddel for å få hjulene i gang, slik at folk flest får tilbake mer normalitet i livene sine. Sannsynligvis må vi leve med covid-19 lenge, og coronapass kan bidra til at vi kan leve mer normalt, sier Hauglie.

Ikke aktuelt denne uken

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har varslet at det kommer lettelser i smitteverntiltakene denne uken, men sier det ikke er aktuelt med coronasertifikat ennå.

– Vi må ha tiltak. Det er mange spørsmål rundt coronasertifikat. Det kommer ikke som et vedtak denne uken. Det må vi utrede nærmere, sa Støre til NRK mandag.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa før jul at et lovforslag om coronapass blir sendt på høring over nyttår. Tanken er å bruke coronasertifikatet mer forebyggende, før smitteverntiltak er innført.

Vil ikke gi garantier

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier etter møtet tirsdag at han merker seg innspillene fra næringslivet. Men han vil ikke love noe.

– Jeg kan ikke garantere noe som helst, sier Vestre.

Han legger til at coronapass er et av tiltakene som blir vurdert.

– Men det er viktig at hvis vi går videre med det, så må det være fordi det har god effekt, sier Vestre.

På spørsmål om hvorfor ikke coronapasset er kommet på plass enda, viser Vestre til Kjerkols departement.

– Det får vi komme tilbake til hurtig. Det ligger hos Helsedepartementet, og alle vet at regjeringen snart skal ta stilling til veien videre når det gjelder smitteverntiltakene, sier han.