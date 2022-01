Får flere millioner til vaksineprogram

Targovax er tildelt 8,2 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge, opplyser kreftvaksineselskapet onsdag.

Midlene skal brukes til å få fart på produktutviklingsaktiviteter knyttet til selskapets program for TG-vaksiner for kreftbehandling med RAS-mutasjoner, samt til klinisk testing.

Millionstøtten gjelder for en periode fra 2022 til 2024.

Innovasjon Norges direktør for Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen, sier i en kommentar at tildelingen skal redusere utviklingsrisikoen i Targovax' prosjekt – et prosjekt Innovasjon Norge mener har stort potensial for verdiskaping i Norge.

TG-programmet går ut på å utvikle nye, innovative immunterapier rettet mot kritiske KRAS-mutasjoner, som ifølge selskapet er en nøkkeldriver for rundt 30 prosent av alle krefttyper.



Tidligere er programmet blitt støttet av Norges forskningsråd. Targovax opplyser at opptil 18 millioner kroner nå er sikret til prosjektet, med støtten fra Innovasjon Norge.