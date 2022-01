I tillegg anbefaler Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) å åpne opp for opptil 200 på innendørs arrangementer med faste sitteplasser, samt å gjøre visse lettelser for breddeidretten og idrett for barn og unge.

Det kommer fram i det siste faglige rådet, som regjeringen drøftet på en regjeringskonferanse torsdag. Hva som blir fasit, blir kunngjort på en pressekonferanse senere torsdag kveld.

Står for fall?

Den 13. desember innførte regjeringen en rekke nye koronatiltak for å bremse utbredelsen av omikronvarianten, som siden har blitt dominerende i Norge.

Blant disse har skjenkestoppen, rødt nivå i videregående skoler og fritidskarantene for lærere vært blant de mest omdiskuterte.

Nå kan mye tyde på at de tre tiltakene delvis står for fall.

I tillegg anbefaler helseetatene å erstatte karanteneplikten med selvtesting og gi nærkontakter større ansvar når det gjelder å følge anbefalte testregimer.

– Dagens TISK-strategi bør endres slik at den kan være bærekraftig gjennom en periode med økende smitte, skriver Helsedirektoratet og FHI i sitt faglige råd.

Fra rødt til gult

Når det gjelder skolene, er begge krystallklare på at rødt nivå i videregående skoler ikke er forholdsmessig og bør avvikles så snart som mulig.

– Det finnes ikke tiltak som i tilstrekkelig grad kan bøte på de negative konsekvensene som redusert tilstedeværelse på skolen medfører, skriver de.

De mener gult nivå vil ha effekt også på videregående skoler, selv om man ikke kan ha faste kohorter på grunn av programfag.