Sunnmøringer hentet ny toppsjef

Arctic Bioscience har ansatt Christer L. Valderhaug som ny administrerende direktør, går det frem av en melding fra selskapet torsdag.

Valderhaug erstatter Ole Arne Eiksund som har ledet selskapet siden 2018. Eiksund blir i selskapet inntil Valderhaug tar over stillingen og vil også være tilgjengelig for selskapet etter behov under overgang, opplyses det.

Valderhaug vil begynne i selskapet i løpet av første kvartal 2021.