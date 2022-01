Omikronbølgen avdekker underfinansierte helsevesen i hele Europa

39 år gamle Alberto Pérez tok en hurtigtest i sitt hjem i Madrid fordi han hadde hodepine og forkjølelsessymptomer. Som for så mange andre avslørte hurtigtesten at han hadde covid-19.

Legekontoret svarte ikke på telefonen. Derfor dro han på legevakten, der han måtte vente i tre timer. Helsearbeiderne på legevakten var enige med ham om at han trolig hadde corona – men tok ikke en PCR-test for å være sikker.

– Sykepleieren som så til meg, sa at jeg trolig hadde omikronvarianten, siden jeg ikke hadde mistet smaks- eller luktesans. Men hvordan kunne hun vite det, spør Pérez.

Primærhelsetjenesten i Spania er overveldet av pasienter som vil teste seg eller trenger sykemelding. Helsearbeiderne opererer langt over kapasitet i den nye omikronbølgen, selv om varianten gir mildere sykdom enn tidligere varianter.

Trodde coronapandemien var overstått

I hele Europa fungerer fastlegene vanligvis som første linje. Sammen med andre i primærhelsetjenesten regnes de som sentrale i å bekjempe sykdom, gjennom at man tar noe av trykket fra sykehusene og sørger for kontinuitet.

I Spania trodde man frem til for få uker siden at coronapandemien i stor grad var overstått. Over 80 prosent av befolkningen er fullvaksinert. Nå fører imidlertid raskt stigende arbeidsmengder til at leger og andre helsearbeidere må avlyse rutinekontroller for andre sykdommer.

Fordi Pérez hadde tatt sin hurtigtest hjemme, ville verken sykehuset eller det lokale legekontoret bruke sårt tiltrengte ressurser på å gi ham en PCR-test. Dermed ble det heller ingen mulighet for å sekvensere prøveresultatet for å bestemme hvilken variant Pérez har. Tusenvis av andre tilfeller i Spania lider samme skjebne.

– Man etterlates med følelsen av at det ikke finnes ressurser eller mennesker, og at de løser det ved å dekke over virkeligheten og sende folk hjem, sier han.

Caroline Berchet er helseøkonom ved Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Hun sier primærhelsetjenesten i hele Europa har blitt underfinansiert og underbemannet i mange år. Pandemien har ganske enkelt avslørt svakhetene i systemet.

I OECDs 38 medlemsland, som inkluderer USA, gikk kun 13 prosent av budsjettet for helsetjenester til primærhelsetjenester i gjennomsnitt.