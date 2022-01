Targovax har fått patent i Kina og Japan

Targovax har fått patent på ONCOS-102 i kombinasjon med kjemoterapi i Kina og Japan, opplyses det i en børsmelding.

– Vi er glade for at disse patentene har blitt gitt og dette styrker Targovax portefølje av intellektuell eiendom. 30-måneders data fra vår ONCOS-102-studie i mesothelioma viser svært sterke overlevelsesresultater (…), sier Andreas Berg Storsve, direktør for forretningsutvikling og IP, i Targovax.