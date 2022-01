Nordic Nanovector har hentet 250 mill.

Nordic Nanovector har gjort en rettet emisjon på rundt 17,86 millioner nye aksjer til tegningskurs 14 kroner pr aksje, og dermed hentet inn et bruttoproveny på 250 millioner kroner, meldte selskapet sent onsdag kveld.

Nordic Nanovector-aksjen sluttet på 19,49 kroner onsdag.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til forberedelse av aktiviteter som kreves for registreringssøknad for Betalutin og forhåndsgodkjenningsinspeksjon er, å fortsette de forberedende aktivitetene for den bekreftende fase 3-studien, inkludert produksjon av klinisk materiale og forberedelse til markedslansering, samt generelle selskapsformål.

Provenyet fra emisjonen forventes å sikre finansiering forbi selskapets knekkpunkt målsatt for andre halvår 2022 (foreløpig tremåneders dataavlesning fra Paradigme) og i hvert fall ytterligere tre måneder inn 2023 for å gjøre selskapet i stand til å maksimere aksjonærverdi fra Paradigme-studien.

Styreleder Jan Egberts ble tildelt 3.571 aksjer i emisjonen, noe blant annet også administrerende direktør Erik Skullerud ble.

Styret i selskapet vil vurdere å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil 3.571.429 nye aksjer.

