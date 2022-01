Innkjøpene er gjort ved tre ulike tidspunkter under pandemien og ble gjort som en hurtiganskaffelse og derfor uten at det ble holdt noen form for anbudskonkurranse, skriver DN.

Det første innkjøpet, av 5 millioner hurtigtester til en pris på 280 millioner kroner, skjedde i oktober 2020. I desember i fjor ble det i løpet av noen dager gjennomført to hurtiganskaffelser, først av 11 millioner tester, så ytterligere 15 millioner tester en uke senere. Disse to avtalene kostet Sykehusinnkjøp til sammen 852 millioner kroner.

Totalt for de tre innkjøpene har helsevesenet betalt i overkant av 1,1 milliarder kroner.

– Ved en hurtiganskaffelse skal man ikke anskaffe mer enn det er akutt behov for, fram til en normal anskaffelse kan gjennomføres, sier administrerende direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp HF, som forklarer de to tette innkjøpene med utbruddet av omikronsmitte.

Hun benekter overfor DN for at noen av kjøpene skjedde i strid med reglene, men erkjenner at «noen detaljer kunne vært gjort bedre».

Advokat Marianne H. Dragsten er ekspert på offentlige anskaffelser og mener ingen av de to siste tilfredsstiller lovkravene.

