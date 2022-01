Kjendismilliardær går til priskrig mot amerikansk big pharma

Det er utallige eksempler på triste skjebner der Jane og John Does i USA ikke har nok penger til å få nødvendig helsehjelp – helt enkelt fordi kostnadene er skyhøye.

21.01.2022 Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB snakker om energikrisen og hvordan den påvirker bankens arbeid med å gjøre kundene sine grønnere.

Helsegigantene er grådige, vil tjene penger på andres ulykke og tar enorme påslag for vanlige medisiner folk trenger for å leve et normalt liv.

Det vil Mark Cuban nå få en slutt på. Han oppretter et helseselskap som tilbyr over 100 vanlige medisiner til folk for en vesentlig billigere penge enn helsevesenet i USA klarer.

Mark Cuban's drug company launches pharmacy, promising striking savings on generic drugs https://t.co/mVHhgmki1g — Mark Cuban (@mcuban) January 19, 2022

– Kan ikke ignoreres

Selskapet heter Mark Cuban Cost Plus Drugs Company og skal drives som et reseptbelagt apotek der man kjøper medisiner direkte fra produsenten. Cubans kjepphest er at han ikke skal tjene penger på å heve prisene unaturlig mye, som er et stort problem i USA, ifølge bransjenettstedet Fierce Healthcare.

– Vi skal gjøre hva enn som er nødvendig for å få rimelige medisiner til pasienter. Påslaget på potensielt livsviktige medisiner som folk er avhengige av er et problem som ikke kan ignoreres. Det er avgjørende at vi går til handling, sier Alex Oshmyansky, adm. direktør i Cubans helseselskap, i en pressemelding.

Kostnadene skal være 15 prosent over produksjonspris, ifølge en av Cubans Twitter-meldinger. I tillegg kommer apotekerutgift på rett under 30 kroner og fraktkostnader.

De største skandalene i USA i helsesektoren er GlaxoSmithKline som tilbake i 2012 måtte betale 3 milliarder dollar – rundt 27 milliarder kroner – i bøter for svindel. Pfizer betale i 2009 2,3 milliarder dollar for å oppgi feil bruk av medisiner og kickbacks. Johnson & Johnson, Abbott Laboratories og Eli Lilly er andre eksempler som har endt med milliardbøter.

Enorm rabatt

Et eksempel er kreftmedisinen imatinib som virker mot leukemi. Medisinen koster 47 dollar i mnd. hos Cubans helseselskap mot nær 10.000 dollar i måneden hos andre tilbydere. Hos billigste tilbyder nå koster behandlingen 120 dollar i måneden.

Andre eksempler er skyhøye priser på insulin, som er livsviktig for pasienter med diabetes, eller astmamedisiner.

– Det er flere tvilsomme aktører i helsesektoren som forhindrer pasienter i å få medisiner til overkommelige priser. Den eneste måten å sikre billige priser er gjennom vertikal integrering, sier Oshmyansky.

Cuban sier selv at selskapet jobber med å legge til flere medisiner i tiden fremover. Selskapet planlegger å åpne et anlegg i Dallas som vil bidra til å gjøre driften smidigere.