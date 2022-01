SoftOx Solutions trekker søknad

2. juli 2021 varslet SoftOx Solutions om søknad om nasjonal godkjennelse for desinfeksjonsprodukter, men selskapet har nå valgt midlertidig å trekke søknaden, går det fremgår av en melding mandag.

Biocidproduktene som er omfattet av overgangsordningen vil ikke berøres og ny søknad vil bli innlevert innen fristen 1. juli 2022, opplyses det. Overgangsordningen sikrer selskapets tilstedeværelse i markedet.

Årsaken til at selskapet velger å trekke søknaden er et ønske om å omarbeide og optimalisere ny søknad slik at den passer bedre til de endrede forhold som nå gjelder. Da søknaden i sin tid ble utarbeidet, var dette med utgangspunkt i Miljødirektoratets anbefalinger og retningslinjer, som i etterkant har viste seg å være uklare og ikke gjeldende, heter det.

Videre opplyser SoftOx at produktene til overflatedesinfeksjon har mottatt godkjennelse fra Statens Legemiddelverk for bruk i helsevesenet.

Selskapet har startet å levere til Sykehusinnkjøp (HINAS) og andre aktører både i og utenfor helsesektoren.

(TDN Direkt)